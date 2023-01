Recrue mystère : l'OM rate un transfert à 20M€

Arthur Montagne

Malgré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, l'OM continue de chercher un renfort dans le secteur offensif afin de compenser les départs de Luis Suarez et Gerson, ainsi que la blessure d'Amine Harit. Dans cette optique, Pablo Longoria a tenté de recruter Leandro Trossard qui était visiblement la recrue mystère avec laquelle l'OM négociait. Mais le Belge va filer à Arsenal bien que les Marseillais étaient prêts à lâcher 20M€.

Comme attendu, l'OM est très actif cet hiver. Il faut dire qu'entre les départs de Gerson et Luis Suarez, sans oublier la grave blessure d'Amine Harit, le club phocéen a besoin de densifier son secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria a bouclé l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta avec option d'achat. Mais ce n'est pas tout puisque l'OM discute pour un autre transfert comme le révélait Mohamed Bouhafsi.

OM : Il met le feu au mercato, sa décision est prise « à 100% » https://t.co/zIXFHMATEH pic.twitter.com/6oFhfgGH4m — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

L'OM a tenté le coup pour Trossard

Et c'est finalement L'EQUIPE qui a dévoilé le nom de ce joueur, il s'agit de Leandro Trossard, qui semblait même très proche de s'engager avec l'OM. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'Arsenal dans ce dossier. Frustrés d'avoir vu filler Mykhaïlo Moudryk vers Chelsea, les Gunners vont finalement boucler le transfert du joueur de Brighton.

«L’OM espérait l’avoir vers 20M€»