Transfert à l’OM, son clan annonce un accord

Thibault Morlain

Alors que l’OM a déjà enregistré l’arrivée de Ruslan Malinovskyi à l’occasion de ce mercato hivernal, Pablo Longoria a annoncé qu’il travaillait encore sur l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Tout le monde était alors à la recherche de l’identité de cette recrue ciblée par l’OM et c’est Leandro Trossard qui intéressait les Phocéens. Mais voilà que le Belge va s’engager avec Arsenal bien qu’il était d’accord pour rejoindre la Canebière.

L’OM cherche à se renforcer, notamment offensivement, lors de ce mercato hivernal. Ça a été chose faite avec l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, mais Pablo Longoria en veut encore plus pour Igor Tudor. Différents noms avaient alors circulé, mais visiblement, le dossier réellement exploré par les Phocéens n’avaient pas encore été évoqué dans la presse. De son côté, Mohamed Bouhafsi avait révélé : « J'ai le nom. Je sais que l'OM négocie dessus et pas envie de le sortir et que ça foute en l'air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l'OM donc j'attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant pas grave ».

Arsenal plutôt que l’OM pour Trossard

Et la réponse est tombée ce jeudi. En cachette, l’OM avançait sur le transfert de… Leandro Trossard. A 28 ans, l’international belge évolue aujourd’hui à Brighton, en Premier League. Mais voilà qu’il ne rejoindra pas l’OM en ce mois de janvier puisque tout le monde annonce un transfert imminent vers Arsenal.

Oui c’est lui ! J’avais informé mon meilleur ami qui est aussi marseillais le 9 janvier en devinette ! Ça fait plusieurs semaines que l’OM bosse sur ce deal. Selon un proche de trossard il avait donné son accord à l’OM mais Arsenal ces dernières heures a tout changé … pic.twitter.com/v7N8GuOH19 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 19, 2023

« Il avait donné son accord »