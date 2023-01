L’OM prépare un transfert surprise, le verdict est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir mis la main sur Ruslan Malinovskyi, l'OM cherche à s'octroyer les services d'un autre milieu offensif. Selon plusieurs sources proches du club marseillais, le nom n'a pas encore filtré dans les médias, même si un profil est apparu dans l'actualité ce jeudi. Pablo Longoria aurait ciblé Leandro Trossard (Brighton), mais ce dernier est parti pour rester en Angleterre.

Arrivé il y a quelques jours à Marseille, Ruslan Malinovskyi ne sera pas la dernière recrue de l'OM. Le club phocéen cherche activement un milieu offensif, capable de pallier le départ de Gerson. Selon plusieurs sources, Pablo Longoria travaille sur plusieurs dossiers, mais le nom de la prochaine recrue de l'OM n'aurait pas encore filtré. Jusqu'à aujourd'hui ?

L'OM s'était attaqué à un international belge

En effet, L'Equipe dévoile une nouvelle piste de l'OM ce jeudi. Le président marseillais travaillerait depuis quelque temps sur le dossier Leandro Trossard. International belge, il porte les couleurs de Brighton depuis 2019. Des contacts ont eu lieu avec l'entourage de Trossard. Mais ce dernier aurait d'autres plans.

Trossard proche d'Arsenal

Dernièrement, Arsenal aurait débarqué dans ce dossier et aurait rebattu les cartes. Il faut dire que le club anglais dispose de moyens financiers plus importants. Aujourd'hui, l'OM serait totalement distancé. L'entourage de Trossard serait emballé par l'idée de rejoindre le leader de Premier League et serait proche d'un accord. L'OM va devoir miser sur d'autres profils.