EXCLU - Mercato : Une offre de transfert pour Gravillon (Reims)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Apparu à 13 reprises en Ligue 1 cette saison sous le maillot du Stade de Reims, Andreaw Gravillon intéresse du monde en ce mercato hivernal. L’ancien joueur de l’Inter Milan intéresse notamment le Besiktas Istanbul. A tel point qu’une offre a déjà été formulée par le club stambouliote pour le défenseur central, sous contrat jusqu’en 2025.