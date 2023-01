Zidane, Messi… Toutes les infos mercato du 19 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Zidane veut rebondir rapidement

Alors qu'il espérait pouvoir récupérer l'équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar, Zinedine Zidane est finalement bloqué par le prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Mais pas de quoi décourager l'ancien entraîneur du Real Madrid pour autant. Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport , Zidane souhaiterait rapidement rebondir et retrouver au plus vite un challenge dans un club. Pour rappel, la Juventus Turin et le PSG sont évoqués avec insistance à son sujet.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Messi est demandé en MLS