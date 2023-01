Bloqué par Deschamps, Zidane veut que ça bouge

Axel Cornic

Tout le monde se demande comment va se poursuivre la brillante carrière d’entraineur de Zinedine Zidane. L’homme aux trois Ligues des Champions est toujours sans club, mais alors qu’il pensait pouvoir enfin prendre les rênes de l’équipe de France, il a vu la porte se fermer avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026.

Loin des terrains de football depuis plus d’un an et demi, Zinédine Zidane n’a pas manqué de sollicitations. L’ancien coach du Real Madrid a en effet été approché par Manchester United, mais surtout le PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Il a toutefois tout refusé, pour attendre l’équipe de France...

Deschamps a brisé les rêves de Zidane

Sa patience n’a pas vraiment payé, puisque Didier Deschamps a prolongé son contrat avec la FFF, fort d’un très beau parcours à la Coupe du monde. Et le nouvel accord est très long, puisqu’il court jusqu’au prochain Mondial, en 2026.

Un retour rapide ?