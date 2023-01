Deschamps y a goûté, Zidane veut aussi croquer

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Didier Deschamps est sélectionneur de l’équipe de France. Un poste auquel faisait les yeux doux Zinedine Zidane. En effet, libre depuis son départ du Real Madrid, il rêvait de prendre les commandes des Bleus après la Coupe du monde. Et Rolland Courbis semble savoir pourquoi…

Interrogé par le10sport.com , Rolland Courbis a livré son point de vue sur l’avenir de Zinedine Zidane. Et à ses yeux, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne voudra plus reprendre un club, préférant certainement viser une sélection : « Moi, j’ai tendance à penser qu’aujourd’hui, Zinedine Zidane va vouloir rester dans le métier qu’il veut exercer désormais, celui de sélectionneur ».

« Le métier d’entraîneur est différent de celui de sélectionneur »

Pourquoi Zinedine Zidane ferait-il un tel choix pour la suite de sa carrière ? Cela résiderait dans le confort de vie d’un sélectionneur comparé à celui d’un entraîneur. Et ça, Didier Deschamps semble l’avoir bien compris comme l’a souligné Rolland Courbis pour le10sport.com : « Je pense qu’il n’a pas échappé à Zinedine Zidane que le métier d’entraîneur est différent de celui de sélectionneur. La preuve, le malin Didier Deschamps y a gouté et il a tout fait pour que ça ne change pas. On peut le comprendre. D’un côté, tu joues une soixantaine de matchs par saison, avec souvent un match tous les trois jours. De l’autre, entre 12 et 15 matchs par an, dans un rôle bien différent de celui d’entraîneur d’une équipe au quotidien. En club, quand tu as 4 ou 5 joueurs que tu n’as pas choisis et qui ne te conviennent pas, il faut parfois attendre une saison avant de voir du changement arriver. En sélection, quand tu ne veux pas prendre un mec, tu ne le prends pas, tout simplement. Tu peux même te priver d’un Ballon d’Or pendant 5 ou 6 ans si ça te chante ».

Une prolongation de Deschamps jusqu’en 2026 qui interroge…