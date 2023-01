L’Arabie Saoudite qui rachète l’OM, Zidane entraîneur : L’incroyable scénario !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

La vente de l’OM est toujours un sujet qui fait parler. Depuis plusieurs mois maintenant, il est question d'un rachat du club phocéen par les Saoudiens. Si Frank McCourt a multiplié les démentis à ce sujet, certains continuent d’y croire. C’est le cas de Rolland Courbis, qui imagine même une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche de l’OM.

Aujourd’hui, c’est Frank McCourt qui est à la tête de l’OM. Pour encore combien de temps ? Alors que l’Américain a répété sa volonté de s’inscrire sur la durée sur la Canebière, de nombreuses rumeurs évoquent un possible rachat par l’Arabie Saoudite. Alors que ce feuilleton fait énormément parler, interrogé par le10sport.com, Rolland Courbis, consultant pour RMC , croit à une arrivée des Saoudiens et même de Zinedine Zidane comme entraîneur de l’OM.

L’Arabie Saoudite va débarquer à l’OM ?

« Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar », nous a tout d’abord expliqué Rolland Courbis sur l’arrivée des Saoudiens en Ligue 1 et possiblement à l’OM.

Zidane, le futur patron de l’OM ?