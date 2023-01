Il connait le nom de la recrue mystère de l'OM

Arthur Montagne

Déjà très actif sur le mercato depuis le 1er janvier, l'OM souhaite encore se renforcer sur le plan offensif après avoir recruté Ruslan Malinovskyi. Dans cette optique, le club phocéen négocierait déjà avec un joueur dont le nom n'a pas filtré. Mais Mohamed Bouhafsi assure connaître son identité.

Comme attendu, l'OM ne chôme pas sur le mercato. Après les départs de Gerson, transféré à Flamengo pour environ 20M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com, et de Luis Suarez, prêté à Almeria, le club phocéen a obtenu la signature de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta avec option d'achat.

Retour inattendu pour cette légende de l’OM https://t.co/lRh0gkkVnW pic.twitter.com/wWDHRRaU4z — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Un joueur offensif en négociations avec l'OM ?

Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé puisqu'entre la blessure d'Amine Harit et le possible départ de Mattéo Guendouzi, l'OM compte bien recruter un nouveau renfort offensif d'ici la fin de la semaine. Dans cette optique, L'EQUIPE révélait ces derniers jours que Pablo Longoria négociait déjà avec un joueur en vue de son transfert. Et alors que le nom n'a pas encore fuité, Mohamed Bouhafsi assure connaître son identité... sans toutefois vouloir la divulguer.

«J’ai le nom»