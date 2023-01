Le Qatar tremble pour Lionel Messi

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grands pas et le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour le prolonger. Selon nos informations, Luis Campos travaille sur ce dossier prioritaire depuis l’automne dernier, mais ne semble toujours pas avoir trouvé l’argument pouvant convaincre Messi de poursuivre sa carrière au sein du club parisien.

Va-t-on assister aux derniers mois de Lionel Messi avec le PSG ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que sa prolongation est un sujet discuté en interne, mais la réponse de La Pulga tarderait à arriver.

En Italie, on ne croit pas encore à sa prolongation

Il Corriere dello Sport lâche une petite bombe ce mercredi, révélant qu’il n’y aurait pas encore d’accord et encore moins d’accord de principe entre Luis Campos et Jorge Messi, père et représentant de Lionel Messi.

« Je n’imagine pas Galtier, Campos ou Nasser se séparer de Messi »