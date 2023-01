Le PSG rêve d’une autre superstar en 2023

Axel Cornic

Depuis quelques heures, un cliché montrant Nasser Al-Khelaïfi à table aux côtés de Mohamed Salah fait énormément réagir. Survenue il y a plusieurs jours déjà, cette rencontre pourrait bien déboucher sur un énième feuilleton mercato pour le PSG, qui a souvent souhaité recruter la star égyptienne de Liverpool par le passé.

L’avenir est assez incertain pour la MNM. Si sa prolongation a sauvé le PSG momentanément, Kylian Mbappé aurait une nouvelle fois fait part de ses envies de départs cet automne, à cause notamment de désaccords internes. Son coéquipier Neymar est régulièrement annoncé loin du PSG, alors que la fin du contrat de Lionel Messi approche inexorablement, même si nous vous avons annoncé sur le10sport.com que Luis Campos souhaite le prolonger.

Mohamed Salah, le rêve du Qatar

Au sein du PSG, on semble déjà avoir une grande idée pour remplacer une de ces trois stars la saison prochaine. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Mohamed Salah serait le profil préféré par les dirigeants et surtout par le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier aurait déjà pris les devants pour la star de Liverpool, qui a prolongé en juillet dernier et dont le contrat court jusqu’en 2025.

Al-Khelaïfi prépare un transfert pour l’été 2023