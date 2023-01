Le PSG sur le point de réaliser le hold-up de l’année ?

Axel Cornic

Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, Pablo Sarabia est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain, où il n’a que peu joué ces derniers mois. Un départ qui pourrait permettre à au club d’investir sur le marché des transferts pour trouver un nouveau profil… et une occasion pourrait se présenter à en croire les médias étrangers, puisque Nasser Al-Khelaïfi a été récemment aperçu avec un certain Mohamed Salah.

Si l’image de club dépensier lui colle toujours à la peau, le PSG ne peut pas faire n’importe quoi sur le mercato. S’ils souhaitent recruter, les Parisiens devront obligatoirement vendre, ce qui a d’ailleurs été fait au cours de l’été dernier. Une nouvelle sortie devrait d’ailleurs avoir bientôt lieu…

Sarabia, plus qu’une question de temps

Sur le10sport.com nous vous avons annoncé le 5 janvier dernier que Pablo Sarabia est en instance de départ. Peu utilisé par Christophe Galtier et barré par la MNM, l’Espagnol préfère quitter le PSG pour relancer sa carrière et il devrait vraisemblablement se diriger vers la Premier League. Il est en effet attendu ce mardi à Wolverhampton pour y passer sa visite médicale, avant de signer son futur contrat.

Al-Khelaïfi veut Mohamed Salah