EXCLU - Mercato - PSG : Pablo Sarabia sur le départ ?

Après une saison en prêt du côté du Sporting Lisbonne, Pablo Sarabia est revenu au PSG. Dans un rôle de joker offensif, l’Espagnol est utilisé partiellement par Christophe Galtier. Sous contrat jusqu’en 2024, il pourrait quitter le club cet hiver puisqu’une offre vient d’arriver…

Pas vraiment prévu au programme, Pablo Sarabia fait bel et bien partie de l’effectif de Christophe Galtier. Avec Hugo Ekitike, l’Espagnol fait partie des atouts offensifs pour assurer la rotation du trio de feu composé par Mbappé, Neymar et Messi. Mais à 18 mois de la fin de son contrat, Sarabia n’est pas certain de rester au PSG…

Une offre pour Sarabia

Selon nos informations, l’avenir de Pablo Sarabia est un sujet du moment au PSG. Tout simplement parce que Paris vient de recevoir une offre de transfert pour l’attaquant espagnol. Il s’agit d’un club étranger, dont l’identité n’a pas encore filtré. Mais les dirigeants parisiens sont actuellement en train de l’étudier.

Le PSG n’est pas fermé

Auteur d’un début de saison mitigé, Pablo Sarabia n’est pas considéré comme indispensable au PSG. Pour l’heure, rien n’est tranché sur son cas. Mais si une offre d’environ 10 millions d’euros est transmise, Paris pourrait clairement donner suite et laisser partir l’Espagnol. Les prochains jours vont être décisifs, notamment en fonction de l’offre qui vient d’arriver et des envies du joueur.