Mercato - PSG : Priorité de Luis Campos, il pose ses conditions

En fin de contrat, Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé et se retrouve au centre d’une véritable bataille. L’Inter souhaite en effet le garder, mais selon nos informations le Paris Saint-Germain continue à pousser pour l’avoir, après les nombreux échecs du dernier mercato estival. Et alors qu’il semblait proche de signer un nouveau contrat, le vent commencerait à tourner…

Le feuilleton Skriniar est toujours d’actualité au PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Le défenseur central reste la grande priorité de Luis Campos et alors qu’on le pensait perdu, les dernières indiscrétions en provenance d’Italie relancent les débats autour de son avenir.

« Nous ne pouvons pas réaliser l’impossible »

Ce mercredi, du côté de l’Inter on a en effet pour la première fois fait une sorte d’aveu d’impuissance concernant la prolongation de Skriniar. « Dans la vie il faut toujours être optimiste » a déclaré Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club milanais, au micro de DAZN . « Nous savons ce que nous pouvons faire, mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas réaliser l’impossible. Nous continuons de négocier pour la prolongation et ce que je peux dire c’est que notre côté nous somme à l’écoute et disponibles ».

Skriniar réclame au moins 8M€