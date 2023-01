Mercato - PSG : Nouvel ultimatum posé dans le feuilleton Skriniar

Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos sur le mercato depuis cet été, Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter et depuis le 1er janvier, il peut négocier librement avec d’autres clubs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait boucler un énorme coup à 0€, avec l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années.

Le feuilleton Skriniar a rythmé tout l’été du PSG et va encore être d’actualité cet hiver, puisque son avenir n’a pas encore été réglé. L’Inter n’a en effet toujours pas réussi à prolonger son joueur, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com reste la grande priorité de Luis Campos.

L’Inter veut que ça se termine en janvier

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’Inter aurait formulé une énième offre de contrat portant notamment sur un salaire de 6M€ plus bonus. Or, Milan Skriniar resterait silencieux et les dirigeants nerazzurri auraient exigé une réponse claire avant la fin du mois de janvier.

