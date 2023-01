Mercato - PSG : Campos en rêve, il ouvre la porte à son transfert

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva à Paris comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Et alors que le Paris Saint-Germain a essuyé le refus de Manchester City pour un transfert, Silva a jeté un froid sur son avenir dans le nord de l’Angleterre.

Depuis le mois de juin 2022, Luis Campos s’occupe de la section sportive du PSG en tant que conseiller football du club de la capitale. Très vite, les idées du Portugais ont été claires pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Certaines ont abouties, d’autres pas du tout comme Robert Lewandowski ou encore Milan Skriniar. Au milieu de tous les dossiers chauds de Campos, le dirigeant du Paris Saint-Germain cultivait un rêve : celui de recruter Bernardo Silva comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier.

Bernardo Silva fait part de ses désirs pour son avenir

Afin de permettre à Luis Campos de voir son rêve devenir réalité, le PSG avait dégainé une offre de 80M€ à Manchester City en août dernier, toujours selon le10sport.com, afin de racheter les trois dernières années du contrat de Bernardo Silva à Manchester City. Une proposition rejetée par les Skyblues . ESPN dévoilait dernièrement que le PSG serait toujours sur les rangs. Et pour Record , Bernardo Silva a fait part de certaines aspirations pour son avenir. « J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus ».

Mercato - PSG : Visé par Campos, Bernardo Silva fait une annonce retentissante https://t.co/1oQNAQk3FW pic.twitter.com/iaEuR2YE8H — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

«Si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet»