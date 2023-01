Transfert - PSG : Campos va connaître un nouvel échec sur le mercato

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts offensifs, Luis Campos serait notamment sur la piste de Rafael Leão. L’AC Milan de son côté ne compte pas se laisser faire et souhaite prolonger l’international portugais, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024. Les Rossoneri auraient d’ailleurs formulé une nouvelle offre qui pourrait convaincre l’attaquant âgé de 23 ans.

Après l’avoir recruté au LOSC au 2018, Luis Campos ne lâche pas Rafael Leão. Le conseiller sportif du PSG aimerait bien recruter l’international portugais dans la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan, ce qui ne devrait en revanche plus tarder.

L’AC Milan veut le prolonger

D’après les informations de Calciomercato , les Rossoneri auraient fait une offre à Rafael Leão qui pourrait bien porter ses fruits. En effet, ils lui auraient proposé un salaire de 7M€ par an, qui devrait le convaincre d’étendre son bail en Lombardie.

Leão veut rester