FC Nantes : Kombouaré réclame du lourd sur le mercato, un ancien de l'OM en approche ?

Arthur Montagne

Après une première partie de saison décevante, le FC Nantes va devoir redresser la barre afin d'éloigner toute menace de relégation. Dans cette optique, Antoine Kombouaré ne s'en cache pas, il attend des renforts lors du mercato d'hiver. Le Kanak espère voir débarquer deux joueurs et s'intéresserait notamment à Morgan Sanson.

Vainqueur de la Coupe de France et neuvième du classement final en Ligue 1, le FC Nantes espérait surfer sur sa dynamique pour réussir une nouvelle belle saison et briller en Coupe d'Europe. C'est la raison pour laquelle Antoine Kombouaré avait mis une énorme pression sur sa direction afin de renforcer l'effectif l'été dernier. Mais le Kanak a été moyennement satisfait du recrutement. Résultat, bien que les Canaris soient toujours en lice en Ligue Europa, où ils affronteront la Juventus en seizièmes de finale, ils pointent en revanche à une inquiétante 15e place en Ligue 1. Par conséquent, Antoine Kombouaré réclame encore du mouvement sur le mercato.

«J’ai des demandes sur les postes de milieu et d’attaquant»

Ainsi, après la victoire contre l'AJ Auxerre dimanche (1-0), l'entraîneur du FC Nantes a affiché ses souhaits en vue du mercato d'hiver. « Je souhaite travailler pour renforcer l’équipe. J’ai des demandes sur les postes de milieu et d’attaquant », confiait Antoine Kombouaré en zone mixte avant de se prononcer sur les départs : « J’ai laissé partir deux joueurs car on a ce qu’il faut en latéraux pour la deuxième partie de saison . » Le Kanak fait ici référence à Fabio et Dennis Appiah qui ont respectivement rejoint Gremio et l'ASSE. Avec Sébastien Corchia, Charles Traoré et Fabien Centonze, voire Quentin Merlin qui peut dépanner à ce poste, Kombouaré estime donc avoir suffisamment de latéraux.

Sanson dans le viseur du FC Nantes ?

En revanche, le coach du FC Nantes souhaite absolument bénéficier d'un renfort au milieu de terrain. Dans cette optique, le site jeunesfooteux.com a récemment révélé la piste menant à Morgan Sanson. L'ancien milieu de terrain de l'OM peine à s'imposer à Aston Villa et plairait à Antoine Kombouaré. Toutefois, Strasbourg, le Stade Brestois et le FC Lorient seraient également dans le coup.