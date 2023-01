Mercato - OM : Longoria dégaine une offre colossale, un gros coup se précise ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com, l'OM est distancé par le Napoli dans le dossier Azzedine Ounahi. Un dossier, qui connaîtra son dénouement dans les prochains jours. L'international marocain dispose de nombreuses propositions et va devoir trancher, même si aucune équipe n'a pour l'instant atteint le prix fixé par le SCO d'Angers, à savoir 30M€.

En grande forme lors du dernier Mondial, Azzedine Ounahi sera l'un des acteurs majeurs de ce mercato hivernal. L'international marocain a changé de dimension au Qatar et a tapé dans l'œil de nombreux clubs, bien plus huppés que le SCO d'Angers. En France, l'OM suit sa situation, même si le prix fixé par la formation angevine (30M€ selon certaines sources) paraît hors de portée. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le Napoli mène dans ce dossier Ounahi, mais la situation pourrait bien évoluer dans les prochains jours.

▶️ Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler deux recrutements 👇 pic.twitter.com/XJZrkROZNH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

L'OM ne lâche rien dans le dossier Ounahi

Car l'OM n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il devrait récupérer près de 20M€ grâce au transfert de Gerson, le club marseillais pourrait investir une grande partie de cette somme dans ce dossier Ounahi. Selon Ciro Venerato, journaliste pour la RAI , Pablo Longoria serait prêt à mettre 25M€ sur la table pour recruter le milieu de terrain de 22 ans. Malgré cet effort financier, Longoria se retrouve distancé par le Napoli, qui offre pourtant beaucoup moins.

Le Napoli en pole position, mais...

« Napoli aurait formulé une offre de 15 millions , d'autres clubs ont cependant proposé plus. Napoli doit donc espérer, par l'intermédiaire de l'agent du joueur, qu'Ounahi préfère le prestige des bleus, plutôt que de recevoir plus d'argent et de jouer en Premier League ou de rester en Ligue 1 avec Marseille » a déclaré Ciri Venerato à 1 Station Radio . Les négociations devraient se poursuivre avec Angers. « Le problème est de trouver un accord avec Angers, qui enchérit sur une vente aux enchères. Le club aimerait le signer en janvier puis le prêter jusqu’en juin » a-t-il confié.

Une concurrence toujours aussi rude