Mercato - OM : La menace se confirme pour cette sensation du Maroc

Hugo Chirossel

Protagoniste du très beau parcours du Maroc lors de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi attire l’attention. Des performances qui n’ont pas échappé à Pablo Longoria, qui souhaite s’attacher les services du milieu de terrain d’Angers. Mais l’OM risque de se faire doubler par Naples dans ce dossier. Les Azzurri souhaiteraient boucler le recrutement du joueur des Lions de l’Atlas dès cet hiver, avant de le prêter au SCO jusqu’à la fin de la saison.

Impressionnant avec le Maroc tout au long de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi ne devrait pas être un joueur d’Angers pendant très longtemps. L’international marocain, sous contrat jusqu’en juin 2026, est très courtisé après ses performances au Qatar. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu'il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus », avait confié Saïd Chabane, président d’Angers.

Naples tient la corde pour Ounahi

L’OM est sur le coup et Pablo Longoria a même approché l’entourage du joueur. En revanche, comme indiqué par le10sport.com , les Marseillais ont déjà une longueur de retard dans ce dossier. Le prix demandé par le SCO, environ 20M€, est trop élevé pour les finances de l’OM, ce qui laisse le champ libre à Naples. Les Azzurri tiennent la corde et sont les mieux placés pour s’attacher les services d’Azzedine Ounahi. Le Corriere dello Sport confirme cette tendance, tout en indiquant que le club italien a une marge de manœuvre limitée financièrement. La concurrence de l’OM, ainsi que celle de Leicester, inquiéterait les Napolitains.

Naples veut le prêter jusqu’à la fin de la saison

Aurelio De Laurentiis souhaiterait donc boucler ce transfert rapidement. L’objectif serait de le recruter dès cet hiver, avant de le prêter à Angers jusqu’à la fin de la saison. Une solution qui devrait convenir au SCO, qui aura bien besoin d’Azzedine Ounahi pour se maintenir en Ligue 1. Les Angevins sont actuellement derniers au classement, avec sept points de retard sur le premier non relégable, l’AC Ajaccio.