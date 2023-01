Mercato - PSG : Un incroyable coup à 0€ se présente pour Campos

Axel Cornic

Priorité du Paris Saint-Germain au poste de défenseur central selon nos informations, Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier il peut s’engager avec d’autres clubs et les Nerazzurri commenceraient à craindre de plus en plus un départ en fin de saison.

C’est le grand feuilleton du PSG, depuis le mercato estival. Arrivé en lieu et place de Leonardo, Luis Campos a tout de suite activé une piste en défense avec Milan Skriniar, mais a échoué à forcer le verrou de l’Inter. Pas de quoi le décourager, puisque nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’il a l’intention de revenir à la charge cet hiver.

Mercato - PSG : Une sensation de la Coupe du monde va snober Campos https://t.co/Deq7h4P84s pic.twitter.com/t9BiOxt5DT — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

Skriniar n’a toujours pas prolongé

La situation semble basculer en faveur du PSG et de Campos. Alors qu’une prolongation semblait assurée pour Skriniar après la fin du mercato estival, l’Inter ne semble pas encore avoir trouvé la faille, alors que l’un des meilleurs salaires de l’effectif aurait été offert.

Les négociations n’avancent pas