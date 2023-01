Transferts - PSG : Courtisé par Campos, ce joueur de Deschamps est fixé

Thomas Bourseau

Alors qu’il figurerait sur les tablettes de Luis Campos pour le mercato du PSG, William Saliba aurait vu Arsenal démontrer sa détermination de le conserver en activant une option présente dans son contrat. L’affaire se corserait déjà pour le conseiller football du Paris Saint-Germain.

William Saliba (21 ans) a connu sa première grande compétition avec l’Équipe de France au Qatar à l’automne 2022 lors de la Coupe du monde. Une récompense après sa progression fulgurante depuis l’été 2021 à l’OM la saison passée puis à Arsenal depuis la dernière intersaison. Les performances de Saliba sont telles, que Luis Campos songerait au défenseur formé à l’ASSE pour venir renforcer le secteur défensif du PSG. C’est en effet l’information que communiquait Ben Jacobs pour The Football Terrace en octobre dernier. Le conseiller football du PSG aurait fait savoir à Saliba que la porte du club parisien lui était ouverte s’il décidait de ne pas prolonger son contrat courant officiellement jusqu’en juin 2025 à Arsenal.

Le PSG surveille Saliba, Arteta répond

Pire, CBS Sports affirmait dernièrement que William Saliba verrait d’un bon oeil un retour en France pour évoluer au PSG, appréciant le projet sportif mis en place à Paris. Cependant, Mikel Arteta compterait bien conserver Saliba comme il l’a fait savoir en conférence de presse la semaine dernière. « Nous en avons quelques-uns pour lesquels nous sommes prêts à prolonger le contrat. William est l'un d'entre eux. Depuis les mois qu'il est avec nous, il a montré la qualité et la personnalité qu'il a pour jouer au niveau que nous voulons. Nous essayons de le faire parce que nous savons qu'il peut être un élément très important de nos projets. Je l'espère. C'est à Edu et au conseil d'administration d'en discuter avec lui, mais ce que je sais, c'est que le joueur est vraiment heureux, qu'il veut être ici - et c'est le principal ».

Arsenal a activé une option dans le contrat de Saliba