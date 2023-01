Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos a tenté un énorme transfert

Arthur Montagne

L’été dernier, le PSG a fait en sorte de recruter de nouveaux milieux de terrain. Dans cette optique, Seko Fofana a fait partie des objectifs de Luis Campos. Mais le milieu de terrain a finalement décidé de prolonger son contrat au RC Lens. Interrogé sur son dernier mercato, Fofana confirme qu’il était suivi par le PSG.

Après deux saisons exceptionnelles au RC Lens, Seko Fofana était très convoité l'été dernier. Plusieurs clubs anglais mais également l'OM et le PSG se sont positionnés sur l'international ivoirien. Mais ce dernier a finalement décidé de prolonger jusqu'en 2025. Seko Fofana reconnaît toutefois qu'il était flatté par l'intérêt parisien.

▶️ Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler deux recrutements 👇 pic.twitter.com/XJZrkROZNH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

«C'est toujours flatteur qu'un grand club s'intéresse à toi»

« C'est toujours flatteur qu'un grand club s'intéresse à toi, mais en ce moment la réalité c'est que je suis un joueur lensois, j'aime être à Lens et ça me plaît beaucoup. On a un projet qui essaie de s'implanter, c'est flatteur qu'ils s'intéressent à moi, mais ça reste une fiction », lance le milieu de terrain des Sang-et-Or dans une interview accordée à AS avant de justifier son choix d'étendre son bail avec le RC Lens.

«J'étais convaincu que la meilleure décision pour moi était de rester ici»