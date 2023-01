Marquinhos, Guendouzi, Sergio Ramos… Toutes les infos mercato du 2 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Marquinhos annonce sa prolongation à venir

Interrogé dimanche soir en zone mixte après la défaite du PSG face au RC Lens (3-1), Marquinhos a indiqué que sa prolongation de contrat était en très bonne voie : « On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! », a indiqué le capitaine du PSG. Par ailleurs, selon les précisions de Fabrizio Romano, le futur bail de Marquinhos devrait courir soit jusqu'en 2026 soit jusqu'en 2027, et il n'y aurait plus que cette ultime incertitude à régler pour fixer le dossier.



OM : Guendouzi parti pour rester cet hiver

Malgré les nombreuses spéculations concernant un éventuel départ de Mattéo Guendouzi cet hiver, L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l'OM n'aurait reçu aucune offre au sujet du milieu de terrain, qui devrait donc au moins terminer la saison au sein du club phocéen.



PSG : Al-Nassr a son plan d'attaque pour Sergio Ramos

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos figurerait sur les tablettes du club saoudien d'Al-Nassr, qui vient tout juste d'officialiser l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Et selon les révélations de CBS Sports , le club saoudien pourrait profiter du match que le PSG jouera en Arabie Saoudite dans les jours à venir afin de discuter avec Sergio Ramos d'une possible signature dans un avenir proche.



OM : Gerson réagit à son retour à Flamengo