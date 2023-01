Mercato - OM : De retour au Brésil, Gerson sort du silence

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais ça en prend bien le chemin. D'ici peu, le retour de Gerson à Flamengo devrait enfin être acté. Clairement plus désiré à l'OM, le milieu de terrain souhaiterait retrouver son Brésil natal, où il a d'ailleurs atterri il y a quelques heures. Et à son arrivée à l'aéroport, Gerson a lâché quelques mots.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, les premières négociations entre l'OM et Flamengo pour Gerson s'étaient soldées par un échec. Mais le dossier n'a jamais été réellement fermé. Et alors que les Phocéens ne voulaient plus du Brésilien, un effort semble finalement avoir été fait. Voilà qu'aujourd'hui, le retour de Gerson à Flamengo semble plus proche que jamais, pour le plus grand bonheur du principal intéressé...

Mercato - OM : Voilà les deux transferts que veut boucler Longoria https://t.co/f3nJU2xrpY pic.twitter.com/xywTFvLX52 — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

« Je suis très content »

En attendant l'officialisation de son retour à Flamengo, Gerson a atterri ces dernières heures au Brésil. Arrivé à l'aéroport, l'actuel joueur de l'OM a alors fait savoir : « Je suis très content. C'est tout ce que j'ai à dire ».

Un transfert à 15M€ ?