EXCLU - Mercato : Flamengo offre 12 M€, Gerson parti pour rester à l’OM

L’écart entre l’offre la plus haute de Flamengo, à savoir 12 millions d’euros, et ce que l’OM attend (20 millions d’euros) est beaucoup trop important pour envisager un accord. Sauf si Flamengo rehausse sa proposition, Gerson pourrait terminer la saison à Marseille.

Si l’optimisme était de rigueur dans le camp brésilien, l’enthousiasme est vite retombé face aux exigences de l’OM. Pour Gerson, le club de Frank McCourt a une seule et unique réponse : 20 millions d’euros. Intransigeant sur le montant nécessaire pour obtenir le transfert de son Brésilien, l’OM ne bouge pas d’un pouce malgré les nombreuses demandes de Flamengo qui se démène bec et ongles pour récupérer son ancien milieu de terrain.

Flamengo n’a proposé que 12 millions

Jusqu’à présent, l’offre la plus haute de Flamengo n’a pas dépassé les 15 millions d’euros comme cela a pu être écrit par quelques médias brésiliens. Nos sources indiquent qu’au plus haut, Flamengo a offert 12 millions d’euros pour le transfert de Gerson. Bien en dessous des 20 millions d’euros réclamés depuis le départ par Pablo Longoria. Et à chaque discussion entre les deux clubs, l’OM répond la même chose : 20 millions d’euros ou rien.

Le dossier Gerson dans l’impasse

Sauf si Flamengo revient avec une offre qui se rapproche des 20 millions d’euros réclamés, Gerson ne rentrera pas au Brésil. Et à ce jour, les chances de voir le milieu de terrain rester à l’OM sont de plus en plus grandes. Gerson retrouverait ainsi le groupe d’Igor Tudor, qui n’a plus confiance en lui, encore plus après les déclarations fracassantes du père et agent du joueur… Le coéquipier de Dimitri Payet terminerait la saison avec l’OM et se dirigeait vers un mercato estival qui promet d’être « chaud ». Mais sans jouer, difficile pour lui d’envisager une destination « clinquante ». Avec Igor Tudor, un rebondissement n’est toutefois pas à exclure. Abonné au banc de touche, Dimitri Payet a réalisé un début de come-back et pourrait clairement retrouver une place de titulaire. D’autant plus après la triste blessure d’Amine Harit. Sans compétition européenne, le turn-over lui offrira moins d’opportunité de jouer. Mais Gerson devra saisir la moindre minute et accepter de rentrer dans le moule confectionné par son entraineur croate s’il ne veut pas partir sur six mois entre banc de touche et équipe réserve, qui évolue en Nationale 3.