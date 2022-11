Mercato : Engagé dans un projet loin du PSG, Campos prévient le Qatar

Arthur Montagne

Devenu conseiller football du PSG l'été dernier afin de remplacer Leonardo, Luis Campos occupe en parallèle les mêmes fonctions au Celta Vigo. Une situation qui a largement été commentée puisque de nombreux observateurs ont critiqué le fait que le dirigeant portugais occupe deux postes similaires. Mais Luis Campos assure qu'il peut mener de front les deux dossiers.

Après une saison plus que délicate, le PSG avait décidé de se séparer de Leonardo. C'est ainsi que le Qatar a décidé de faire confiance à Luis Campos, nommé conseiller football du club de la capitale. Néanmoins, comme c'était déjà le cas à l'AS Monaco et au LOSC, le Portugais travaille au PSG en tant que conseiller externe. Le club emploi ses services par les biais de sa société. Par conséquent, cela permet à Luis Campos de travailler pour plusieurs clubs, et il occupe ainsi des fonctions similaires au Celta Vigo. Une situation qui a été critiquée l'été dernier, mais le décideur lusitanien met les choses au clair.

«Je peux travailler dans les deux clubs grâce à la structure dont je dispose»

En effet, à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour le Celta Vigo, Luis Campos a assuré que grâce à la structure de son réseau, cela lui permet de travailler pour plusieurs clubs sans aucun problème. « Je peux travailler dans les deux clubs grâce à la structure dont je dispose. Je suis d'Esposende, à 80 kilomètres de Vigo. Je suis en train de construire une maison là-bas. J'adore LaLiga et si cela ne tenait qu'à moi, je resterais au Celta pendant de nombreuses années, même si dans le football, tout dépend des résultats. J'aimerais rester ici (à Vigo) pendant de nombreuses années », explique-t-il dans des propos rapportés par CulturePSG .

