Mercato - PSG : Campos surveille un cadre de Deschamps, la porte s’ouvre

Benjamin Pavard pourrait mettre un terme à son aventure bavaroise à la fin de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat. L’objectif premier du champion du monde tricolore serait de quitter le Bayern Munich l’été prochain. Une ouverture pour Luis Campos qui semblerait être intéressé par son profil polyvalent pour le PSG...

Et si Benjamin Pavard (26 ans) finissait par quitter le Bayern Munich à la prochaine intersaison ? Lors du mercato estival de 2023, le champion du monde tricolore pourrait quitter la Bavière à une seule petite année de l’expiration de son contrat au sein du club bavarois. Passé par Stuttgart et donc le Bayern, Pavard évolue depuis sept années en Allemagne et aimerait se lancer un nouveau défi comme il l’avouait il y a peu à L’Equipe . « Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant. J’ai envie de quoi ? Relever de nouveaux défis, découvrir un autre football, une nouvelle culture ».

Luis Campos aurait des vues sur Pavard

Plus anciennement, Benjamin Pavard se confiait à Téléfoot au sujet d’un passage à vide émotionnel qu’il a traversé et des envies d’ailleurs qu’il a un temps eu. D’ailleurs, Téléfoot affirmait un intérêt de Luis Campos à la dernière intersaison afin de l’attirer du côté du PSG. Le conseiller football du Paris Saint-Germain pourrait être toujours sur les rangs afin d’accueillir le polyvalent défenseur de l’Equipe de France qui ne semble plus avoir la tête au Bayern et verrait son avenir loin de Munich.

Benjamin Pavard ne veut pas rester au Bayern et prévoit son départ

C’est du moins l’information confiée par Sport BILD . Par le biais de son journaliste Tobi Altschaffl, le média allemand n’a pas manqué de faire un point sur le dossier Benjamin Pavard. En l’état, le Français serait particulièrement contre l’idée de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Bayern Munich. Pire, la volonté première de Pavard serait de quitter le club munichois une fois la saison terminée.

Le Barça sur le coup, Manchester United recalé ?