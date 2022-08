Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Pavard a recalé... Manchester United !

Publié le 18 août 2022 à 20h22 par Alexis Bernard mis à jour le 18 août 2022 à 20h23

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard fait beaucoup parler de lui sur le mercato puisque son nom a circulé du côté de la Premier League. Toutefois, selon nos informations, l'international français a repoussé les avances de Manchester United.

L'avenir de Benjamin Pavard au Bayern Munich est incertain. Et pour cause, cet été, le club bavarois n'a pas hésité à lâcher près de 70M€ pour recruter Matthijs de Ligt qui vient renforcer un secteur de jeu au sein duquel Lucas Hernández et Dayot Upamecano sont également présents. Et dans le couloir droit, c'est Noussair Mazraoui qui a débarqué libre en provenance de l'Ajax Amsterdam.

Neuer And Pavard 's Reaction😭😭 https://t.co/m5E2Xfj9AW — Siddhesh Bhate (@SiddheshBhate2) August 15, 2022

Pavard refuse Manchester