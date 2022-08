Foot - Mercato - PSG

Wanda Nara passe à l'action, le mercato d'Icardi bientôt réglé ?

Publié le 18 août 2022 à 19h15 par Arthur Montagne mis à jour le 18 août 2022 à 19h20

Bien décidé à alléger son effectif, le PSG tente de poursuivre son dégraissage avec le départ de Mauro Icardi qui n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier. Consciente de la situation, la femme et agent de l'Argentin, Wanda Nara, serait actuellement à Istanbul afin de trouver une solution.

Depuis l'ouverture du mercato, l'une des priorités du PSG est de dégraisser son effectif. Une opération bien engagée puisque Marcin Bulka, Alphonse Areola, Arnaud Kalimuendo et Thilo Kehrer ont tous été transférés tandis que Georginio Wijnaldum et Colin Dagba sont partis en prêt. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque le club de la capitale espère encore se séparer de certains indésirables à l'image d'Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi.

Galtier ne compte plus sur Icardi

Récemment, Christophe Galtier avait reconnu que l'attaquant argentin n'entrait pas dans ses plans : « Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance ». Et le message a visiblement été reçu.

Wanda Nara est à Istanbul pour un transfert