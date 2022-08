Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Kehrer, quatre départs sont déjà annoncés

Publié le 18 août 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 18 août 2022 à 10h00

Bien déterminé à dégraisser et à vendre plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato estival, le PSG a acté le départ de Thilo Kehrer mercredi. Mais à en croire les dernières tendances, plusieurs joueurs vont suivre le pas dans les jours à venir, comme Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Ander Herrera.

Alors que depuis le début du mercato estival, le PSG a déjà acté les ventes d’Alphonse Areola (West Ham, 9M€), Marcin Bulka (OGC Nice, 2M€), Arnaud Kalimuendo (Rennes, 20M€) et désormais Thilo Kehrer (West Ham, 12M€), ainsi que les départs en prêt de Colin Dagba (Strasbourg) et Georginio Wijnaldum (AS Rome). Mais Luis Campos et Christophe Galtier préparent encore du mouvement dans les jours à venir…

Mercato - PSG : Kalimuendo n’est pas le premier cas de l’ère QSI https://t.co/jTtIJNqoSJ pic.twitter.com/k2eluEpxxf — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Galtier a déjà annoncé des départs

En effet, d’autres éléments se retrouvent poussés vers la sortie puisque Galtier souhaite disposer d’un groupe plus réduit et l’a confirmé samedi dernir au micro de Canal +, après le carton du PSG contre Montpellier (5-2) : « Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde », avait indiqué Galtier. Et les prochains départs sont déjà tout désignés pour le PSG.

Paredes, Gueye, Herrera… Par ici la sortie

Media Foot annonce très clairement que le PSG continuera son opération dégraissage dans les prochains jours et que les départs d’Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera et Eric Junior Dina-Ebimbe vont être rapidement actés. Le milieu de terrain sénégalais, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, s’apprête à retourner du côté d’Everton où le deal semble déjà quasiment ficelé. Quant à Paredes, il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec la Juventus Turin qui, en dépit de l’échec Rabiot à Manchester United, semble toujours autant déterminée à le faire venir. Ander Herrera devrait résilier avec le PSG pour retourner à l’Athletic Bilbao. Et enfin, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Dina-Ebimba va rallier l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert.

Plus compliqué pour Icardi, Draxler et Kurzawa