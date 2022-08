Foot - Mercato - PSG

Le clan Rabiot a tué tout espoir pour le mercato de Campos

Publié le 18 août 2022 à 09h10 par Axel Cornic

Annoncé proche de la Juventus depuis le début de mercato et vraisemblablement déjà d’accord avec les dirigeants turinois, Leandro Paredes fait partie de ces joueurs dont le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser au plus vite. Pourtant, son départ pourrait bien tomber à l’eau à cause d’Adrien Rabiot et de son entourage, dont les agissements compliquent les plans du PSG comme de la Juve.

L’opération dégraissage de Luis Campos avance peu à peu du côté du PSG. Après Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo et Thilo Kehrer, c’est Keylor Navas qui pourrait faire ses valises et rejoindre le Napoli. Toutes les nouvelles ne sont toutefois pas bonnes, puisqu’un autre indésirable pourrait finalement rester…

La Juventus et Paredes avaient déjà tout préparé

Il s’agit de Leandro Paredes, qui a déjà vu Vitinha ainsi que Renato Sanches débarquer cet été et qui pourrait bientôt voir aussi Fabian Ruiz arriver. L’Argentin semble être l’un des grands objectifs de la Juventus, encore plus depuis la blessure au genou de Paul Pogba et les incertitudes qu’elle apporte. Les médias italiens parlent même d’un accord déjà trouvé entre Paredes et la Juve, où Massimiliano Allegri est l’un de ses grands fans.

Rabiot refuse de partir et complique tout