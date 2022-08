Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM : Amavi ne va pas faire de cadeau à Longoria

Publié le 18 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Jordan Amavi ne devrait pas s’éterniser à l’OM où il n’aurait plus vraiment d’avenir. C’est en effet ce qu’Igor Tudor aurait bien pris le soin de faire comprendre au Français après leur échauffourée. Cependant, Amavi refuserait de faciliter la vie au président Pablo Longoria.

Après six mois passés à l’OGC Nice sous la forme d’un prêt, Jordan Amavi a retrouvé Marseille cet été avec la volonté de s’imposer à l’OM où il a signé une prolongation de contrat il y a un an de cela jusqu’en juin 2024. Cependant, et malgré sa participation aux 90 minutes du match de préparation face à Norwich le 16 juillet dernier (0-3), Amavi n’a jamais plus intégré le groupe d’Igor Tudor depuis.

Tudor a annoncé la couleur à Amavi

D’ailleurs, comme L’Équipe le révélait dans ses colonnes dernièrement, l’échauffourée entre Jordan Amavi et Igor Tudor pourrait bien sonner le glas de l’aventure phocéenne du latéral gauche français. Selon le quotidien sportif, Tudor aurait affirmé à Amavi qu’il ne jouerait plus jamais pour l’OM tant qu’il en sera l’entraîneur.

Amavi ne veut pas du Dinamo Zagreb

De quoi pousser Jordan Amavi vers la sortie afin de bénéficier d’un temps de jeu suffisant ? Le Dinamo Zagreb en pincerait pour le défenseur de l’OM et le président Pablo Longoria ferait le nécessaire en coulisse pour que Amavi plie bagage avant que le rideau tombe sur le mercato estival. Cependant, Jordan Amavi n’aurait nullement l’intention de quitter l’OM pour rejoindre le Dinamo Zagreb.