OM : Longoria est passé aux choses sérieuses pour Bamba Dieng

Publié le 17 août 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM, il y a embouteillage dans le secteur offensif. Il faut donc faire partir certains joueurs d’Igor Tudor et les regards se tournent alors vers Bamba Dieng. Ce dernier n’entre pas dans les plans du Croate et la mission est désormais de le vendre. Mais cela n’est pas si simple alors que Dieng souhaitait rester à l’OM. Mais Pablo Longoria aurait visiblement employer les grands moyens.

Le cas Bamba Dieng enflamme cette fin de mercato à l’OM. Alors qu’Igor Tudor a bien fait savoir qu’il ne comptait pas vraiment sur le Sénégalais, Pablo Longoria cherche à le vendre pour récupérer un joli chèque. Des clubs sont d’ailleurs intéressés à l’instar de l’OGC Nice ou encore Lorient. Pour autant, dernièrement, Dieng n’était pas vraiment enclin à quitter l’OM. De quoi alors compliquer les plans de Longoria…

Longoria s’active

Malgré cette situation, Pablo Longoria n’en démordrait pas : il veut vendre Bamba Dieng. Et pour cela, le président de l’OM aurait mis les petits plats dans les grands. Ainsi, comme le révèle L’Equipe ce mercredi, Longoria aurait engagé de nombreux intermédiaires afin de trouver un club pour Dieng. Cela fonctionnera-t-il ?

Ça bouge pour Dieng

Pour le moment, Bamba Dieng est toujours un joueur de l’OM. Mais ces dernières heures, ça s’est animé concernant le Sénégalais. Son agent était notamment présent du côté de Lorient. De même, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Nice s’apprêterait à formuler une offre de 10M€ + bonus.