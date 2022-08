Foot - Mercato - OM

OM : Ça s’agite pour Dieng, une offre de transfert va être dégainée

Publié le 16 août 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Initialement, Bamba Dieng semblait cultiver le désir de rester à l’OM où son contrat court jusqu’à l’été 2024. Cependant, le forcing des dirigeants marseillais à se séparer du champion d’Afrique et le traitement d’Igor Tudor pourraient bien avoir pousser le principal intéressé à explorer d’autres options. Et alors que le challenge Lorient plairait à Dieng, son agent se trouvant au sein des installations du club breton, l’OGC Nice aurait préparé une offre de transfert à soumettre à l’OM.

Du haut de ses 22 ans et malgré de belles promesses après des prestations qui ont fait parler de lui la saison passée avec l’OM, Bamba Dieng pourrait ne pas passer l’été à Marseille. En effet, contrairement à l’exercice précédent sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’aurait pas les faveurs de son successeur sur le banc de l’OM, à savoir Igor Tudor.

Tudor estime que Dieng n’est pas en forme, Longoria ouvre la porte à son départ

Bien que Bamba Dieng n’ait pas, contrairement à Jordan Amavi notamment, eu une altercation avec Igor Tudor, le champion d’Afrique ne prendrait plus part aux mises en place tactiques du technicien croate lors des séances d’entraînements de l’OM selon L’Équipe . Tudor estimerait que Dieng ne se trouverait pas dans sa forme la plus optimale et qui serait revenu de vacances avec des kilos en trop. De ce fait, Bamba Dieng n’a pas disputé le moindre match officiel. Et de son côté, le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, ne ferme pas la porte à un éventuel transfert avant la fin du mercato. « La performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien. Il n’y a pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne » . Voici le message que Pablo Longoria faisait passer en conférence de presse le 3 août dernier.

Poussé vers la sortie, Dieng met des bâtons dans les roues de Longoria

Samedi dernier, L’Équipe faisait savoir que Pablo Longoria se serait engagé auprès de Frank McCourt de renflouer les caisses de l’OM et cela passerait notamment par une jolie vente de Bamba Dieng. Le président marseillais serait même allé jusqu’à la barre des 20M€ pour le transfert de Dieng lors de discussions avec le propriétaire de l’OM. Néanmoins, toujours d’après le quotidien sportif, et alors que Bamba Dieng dispose d’une jolie cote en Angleterre et en Allemagne, le joueur refuserait en l’état de quitter la France, estimant que la Ligue 1 est idéale pour poursuivre sa progression. Et deux clubs auraient déjà approchés le champion d’Afrique et son entourage : l’OGC Nice et Lorient.

Nice et Lorient se rendent coup pour coup dans le dossier Bamba Dieng

L’Équipe révélait samedi dernier que Lorient se serait approché du clan Bamba Dieng afin de faire part de son intérêt et aurait affirmé qu’un prêt d’une saison pourrait être envisageable. De son côté, l’OGC Nice aimerait également s’attacher les services de l’attaquant de l’OM par le biais d’un prêt, comme L’Équipe le soulignait, mais en incluant une option d’achat dans ladite opération. Qu’une option d’achat soit incluse ou non dans le deal, Pablo Longoria n’était pas pour, ces dernières heures, réclamant qu’un transfert sec selon La Provence.

Sur le dossier Bamba Dieng, l’unique club qui peut couper l’herbe sous le pied de Lorient est Nice. Marseille veut vendre le joueur. D’ailleurs, Nice s’apprêterait à dégainer une offre d’un montant de 10M€ + bonus. #FCLorient #OM #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2022

L’agent de Dieng est à Lorient, Nice va dégainer une offre de transfert à l’OM