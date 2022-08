Foot - Mercato - OM

OM : Gros coup de froid pour le prochain club de Bamba Dieng

Publié le 16 août 2022 à 23h45 par Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato, l'OM espère bien dégraisser son effectif et a déjà identifié un joueur à vendre : Bamba Dieng. Le jeune sénégalais n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor et cherche donc un club pour rebondir. Mais alors que son agent a été aperçu à Lorient, il semblerait que cela ne concernait pas l'attaquant marseillais.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM s'est largement renforcé. Désormais, Pablo Longoria souhaite alléger son effectif et surtout renflouer les caisses du club phocéen qui a seulement enregistré les ventes de Lucas Perrin, dont l'option d'achat estimée à 1,5M€ a été levée par Strasbourg, et de Luan Peres, transféré à Fenerbahçe pour environ 5M€. Et parmi les ventes espérées, Bamba Dieng est clairement poussé au départ.

L'agent de Dieng est à Lorient, mais...

Ces dernières heures, la piste menant au FC Lorient a d'ailleurs circulé. Et une image de son agent présent au centre d'entraînement des Merlus a affolé les réseaux sociaux. Mohamed Toubache-Ter annonçant même la priorité de Bamba Dieng était de rejoindre le club breton. Néanmoins, Alexandre Jacquin, journaliste de La Provence , jette un froid sur cette piste en révélant que l'agent de l'international sénégalais était présent à Lorient pour un autre joueur dont il gère les droits et qui est à l'essai chez les Merlus.

Vers une offre de l'OGC Nice ?

Par conséquent, rien de brûlant entre Lorient et Bamba Dieng, d'autant plus que l'OM attend un transfert alors que Lorient ne pourra pas faire mieux qu'un prêt. La solution pourrait venir d'un autre club de Ligue 1, à savoir l'OGC Nice qui serait disposé à transmettre une offre de 10M€ + bonus pour l'international sénégalais, comme révélé par Mohamed Touchache-Ter.