Mercato - PSG : Ce transfert XXL de Campos plombé par... Rabiot

16 août 2022

Pour renforcer son milieu de terrain, la Juventus aimerait boucler le transfert de Leandro Paredes, que le PSG est prêt à laisser filer lors de ce mercato estival. Toutefois, ce dossier serait au point mort actuellement à cause d'Adrien Rabiot, qui doit quitter Turin pour faire de la place à Leandro Paredes. En effet, le Français bloquerait actuellement son départ vers Manchester United.

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG veut encore recruter trois joueurs lors de ce mercato estival. En effet, Christophe Galtier a fait clairement savoir qu'il voulait voir Luis Campos lui offrir à la fois un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. En parallèle, le conseiller football du PSG travaillerait pour vendre les indésirables de Christophe Galtier.

Le transfert de Leandro Paredes bloqué par Adrien Rabiot ?

Alors qu'il veut travailler avec un groupe restreint, Christophe Galtier a placé plusieurs joueurs dans un deuxième groupe d'entrainement. Des joueurs qu'il aimerait voir partir en priorité lors de ce mercato estival. Et dans cette liste d'indésirables, on peut trouver Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe.

Adrien Rabiot n'est plus emballé par un transfert à Manchester United

En plus de ces indésirables, le PSG serait prêt à laisser filer d'autres joueurs - tel que Leandro Paredes - lors de ce mercato estival. En effet, le milieu de terrain argentin peut permettre au club de la capitale d'encaisser un très joli chèque. Mais alors que la Juventus serait plus que jamais sur les rangs de Leandro Paredes, ce transfert serait bloqué par Adrien Rabiot actuellement.

Une solution déjà trouvée pour le transfert de Leandro Paredes ?