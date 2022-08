Foot - Mercato - PSG

PSG : L'énorme clin d'oeil de Paredes... avant son transfert ?

Publié le 16 août 2022 à 19h15 par La rédaction

Leandro Paredes devrait quitter le PSG durant ce mercato estival. Le joueur n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos aurait donc pris la décision de s'en séparer. Le milieu de terrain argentin susciterait un intérêt concret de la Juventus Turin où évolue désormais son ex-coéquipier et ami Angel Di Maria.

Paredes félicite Di Maria pour son but

Ce lundi soir se tenait la rencontre entre la Juventus et Sassuolo en clôture de la première journée de Serie A. Angel Di Maria a marqué le match de son empreinte en ouvrant le score à la 22e minute. Leandro Paredes, visiblement très attentif aux performances de la Vieille Dame , a félicité son ami dans une story postée sur son compte Instagram . « Bien sûr Angel » peut-on lire en légende. Un indice de plus qui laisse sous-entendre le possible départ de Paredes vers la Juve.

