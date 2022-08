Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un transfert de dernière minute pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 août 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Cristiano Ronaldo voudrait toujours quitter Manchester United, Jorge Mendes continuerait de s'activer en coulisses pour boucler son transfert cet été. Et l'agent portugais pourrait exaucer le souhait de CR7 en toute fin de mercato comme l'été dernier. De leur côté, les Red Devils ne se seraient pas encore décidés à laisser filer Cristiano Ronaldo lors de ce mercato estival.

Sous contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises l'été dernier pour retrouver Manchester United. Toutefois, son retour chez les Red Devils ne s'est pas du passé comme il l'aurait espéré. Alors que Manchester United est passé totalement à côté de sa saison 2021-2022, Cristiano Ronaldo aurait pris une décision fracassante quant à son avenir. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, CR7 voudrait à tout prix quitter les Red Devils pour rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions cette saison.

Cristiano Ronaldo est toujours déterminé à quitter Manchester United

Dans cette optique, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de lui accorder un bon de sortie en cas de bonne offre cet été. Toutefois, les Red Devils d'Erik ten Hag ne sont pas du tout disposés à vendre leur numéro 7. Pour mettre la pression sur sa direction et lui forcer la main, Cristiano Ronaldo a boycotté la reprise des entrainements de son club, avant de demander à ce que son contrat soit résilié. Toutefois, cette stratégie n'a pas du tout porté ses fruits. En effet, Cristiano Ronaldo a finalement fait son retour à Manchester et n'a ni été vendu, ni été libéré de son contrat. Malgré tout, le clan Ronaldo poursuivrait ses efforts pour obtenir gain de cause lors de ce mercato estival.

Jorge Mendes s'active en coulisses pour le transfert de CR7

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce mardi après-midi, Cristiano Ronaldo serait toujours aussi déterminé à quitter Manchester United lors de cette fenêtre de transferts. Ainsi, Jorge Mendes continuerait de travailler pour trouver un nouveau point de chute à son protégé. Et un transfert de dernière minute serait possible pour Cristiano Ronaldo, comme l'été dernier lorsqu'il a quitté la Juventus pour revenir à Manchester United.

Manchester United retient toujours Cristiano Ronaldo