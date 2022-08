Foot - Mercato

Manchester United pousse Cristiano Ronaldo vers la sortie

Publié le 16 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

La présence de Cristiano Ronaldo serait devenue néfaste selon les dirigeants de Manchester United au sein d’un groupe à la dérive et dont le moral aurait été touché par le retour de Ronaldo. De quoi pousser les Red Devils à revenir sur leur position initiale et à être prêts à définitivement se séparer de Cristiano Ronaldo avant la clôture du mercato estival.

Cristiano Ronaldo cultiverait le désir de mettre prématurément un terme à sa deuxième aventure à Manchester United. En coulisse, Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants de lui offrir un bon de sortie un an avant l’expiration de son contrat. Une requête à laquelle le nouvel entraîneur Erik Ten Hag n’est pas prêt à lui accorder comme sa déclaration à The Athletic le laissait entendre dernièrement. « Ronaldo n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui ».

Manchester United ne voulait pas vendre Cristiano Ronaldo

Dans la lignée des propos énoncés par Erik Ten Hag dernièrement, Julien Laurens apportait son grain de sel dans cette opération XXL qui fait beaucoup parler depuis le début du mercato estival. Pour RMC Sport , le journaliste a pour sa part fait passer le message suivant, écartant en l’état l’idée d’une vente de Cristiano Ronaldo. « Ronaldo n’est toujours pas à vendre. Manchester United n’a jamais ouvert la porte à un départ et le ton n’a pas changé. Ce qui s’est passé lors du dernier match a énervé toutefois plusieurs personnes au sein du club. Il y a des tensions autour de lui, mais toujours pas de départ au programme ».

Man Utd could let Cristiano Ronaldo leave the club over concerns that the striker's mood is affecting morale at #MUFC.#BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) August 16, 2022

Mais le début de la saison pousserait United à placer Ronaldo sur la liste des transferts