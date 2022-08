Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Problème pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 16 août 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le feuilleton Cristiano Ronaldo anime le marché des transferts. Un an après son retour à Manchester United, le Portugais veut partir, notamment afin de jouer la Ligue des Champions. Une situation qui mettrait une ambiance délétère du côté des Red Devils. Alors qu’un départ de Cristiano Ronaldo fait alors de plus en plus parler, les options seraient toutefois rares pour le quintuple Ballon d’Or.

Si Cristiano Ronaldo est aujourd’hui toujours un joueur de Manchester United, il pourrait ne plus l’être d’ici peu. En effet, le Portugais chercherait à faire ses valises afin notamment de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Le fait est toutefois que les Red Devils ne souhaiteraient pas forcément se séparer de Cristiano Ronaldo. Toutefois, Manchester United pourrait bien devoir s’y résoudre étant donné la mauvaise ambiance qui s’installe à cause de CR7.

Le malaise Cristiano Ronaldo à Manchester United

Journaliste pour The Athletic , Adam Crafton a fait un point ce mardi pour Le Parisien concernant le feuilleton Cristiano Ronaldo. Et tout d’abord, il a mis en avant le malaise qui s’est installé en interne autour du joueur de Manchester United. « Officiellement, les joueurs disent toujours combien il est super de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, que c’est une légende et qu’ils ont beaucoup à apprendre de lui. Mais, en coulisses, il est très exigeant avec ses coéquipiers. Certains pensent que cela montre sa détermination à gagner. D’autres estiment que ce n’est pas un comportement très sain », a-t-il ainsi confié.

« Aucune véritable approche d’un gros club européen »

Tout cela pourrait bien rapprocher finalement Cristiano Ronaldo d’un départ de Manchester United. Mais encore faut-il trouver un club intéressé pour l’accueillir. Et pour le moment, cela ne serait pas forcément le cas en Europe. « Le problème, c’est qu’il n’y a eu aucune véritable approche d’un gros club européen. L’entourage de Ronaldo a essayé avec Chelsea, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone… Mais, pour l’instant, personne n’a montré d’intérêt, hormis un club d’Arabie saoudite », a poursuivi le journaliste anglais. Et si personne ne veut de Cristiano Ronaldo, c’est aussi à cause de son salaire astronomique : « Il est très cher. Son salaire est d’environ 500 000 euros par semaine, ce qui est énorme ».

Une rupture de contrat pour Cristiano Ronaldo ?