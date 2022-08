Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Simeone sort du silence pour Cristiano Ronaldo

Publié le 15 août 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages. Rien n’irait pour le Portugais, qui ne cesse de proposer ses services à différents clubs européens. Il y a quelques semaines, l’attaquant de 37 ans était lié à l’Atletico de Madrid. Et Diego Simeone en a rajouté une couche en conférence de presse ce dimanche.

Seulement un an après son retour, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises et quitter Manchester United cet été. Le Portugais ne cesse de proposer ses services à différents clubs européens. Mais pour le moment, le quintuple Ballon d’Or n’a essuyé que des refus. Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo était évoqué du côté de l’Atletico de Madrid. Toutefois, Enrique Cerezo - le président des Colchoneros - avait très vite éteint la rumeur CR7.

Cristiano Ronaldo a déjà été recalé par l’Atletico de Madrid

L’attaquant de 37 ans avait ensuite été recalé par l'Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid. « Avant que la signature de Cristiano Ronaldo ne soit plus qu'une simple rumeur sans aucun fondement, nous exprimons notre rejet absolu pour un hypothétique transfert vers notre Club (...) Le joueur représente l'antithèse des valeurs qui sont l'ADN de notre Atleti, comme l'effort, la générosité, la simplicité et l'humilité de ceux qui veulent défendre nos valeurs. Même dans le cas improbable où un joueur en déclin comme Cristiano Ronaldo parviendrait à nous assurer un titre, nous n'accepterions pas sa signature » pouvait-on lire dans un communiqué publié sur Twitter .

