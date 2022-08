Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato parisien débloqué par Paredes ?

Publié le 16 août 2022 à 17h35 par La rédaction

Avec les arrivées de Vitinha, de Renato Sanches et celle probable de Fabian Ruiz, Leandro Paredes pourrait voire la place grandement se réduire au Paris Saint-Germain. Il aurait ainsi déjà trouvé un accord pour rejoindre la Juventus en ce mercato, et les négociations avanceraient dans le bon sens entre les deux clubs.

Luis Campos s'active aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Hugo Ekitike, Vitinha, Renato Sanches et Nordi Mukiele ont rejoint l'effectif de Christophe Galtier depuis le début du mercato. Le directeur sportif parisien avance également dans son opération dégraissage. Alphonse Areola, Marcin Bulka et Arnaud Kalimuendo ont été vendu, tandis que Georginio Wijnaldum a été prêté. Mais Campos ne compte pas s'arrêter là et s'active désormais sur le départ de Leandro Paredes du côté de la Juventus. Le dossier aurait connu une grande avancée ces dernières heures...

Paredes se rapproche de la Juve

RMC Sport révèle ce mardi que les discussions avanceraient rapidement entre le PSG et la Juventus. L'Argentin aurait même déjà un accord avec les Turinois et il ne resterait plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. Notamment sur la forme, alors que l'offre privilégiée serait un prêt avec option d'achat. Il faudrait aussi trouver un terrain d'entente sur le montant de cette option d'achat. Le PSG souhaitait pourtant un transfert sec mais face à l'urgence de la situation, les dirigeants parisiens pourrait finalement prêter leur joueur.

Le transfert de Ruiz débloqué ?

La venue de Fabian Ruiz au PSG pourrait enfin être débloquée. La Gazzetta dello Sport indiquait ce lundi que Luis Campos attendait le départ de Paredes pour concrétiser la venue du milieu de terrain napolitain. Autre signe positif, Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter que Tanguy Ndombélé aurait bouclé son départ pour Naples en provenance de Tottenham. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat fixée à 30M€ pour le milieu de terrain français. C'était l'une des conditions du Napoli pour libérer Fabian Ruiz.

Le loft devrait se vider

Luis Campos poursuit son grand coup de balai. Après la mise en place d'un loft contenant les joueurs indésirables, le Portugais pourrait finaliser les prochaines ventes du PSG. Thilo Kehrer serait attendu à West Ham, Eric Junior Dina-Ebimbe à l'Eintracht Francfort comme révélé par Le10Sport.com, tandis qu'Ander Herrera devrait prendre la direction de l'Athletic Bilbao. Le directeur sportif est en passe de réussir sa mission.