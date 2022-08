Foot - Mercato - PSG

Adrien Rabiot complique la tâche d'Henrique pour ce transfert

Publié le 17 août 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Leandro Paredes n’aurait plus vraiment d’avenir au PSG et il le saurait. Bien qu’il ait initialement été réticent quant à l’idée d’un départ, Paredes aurait finalement revu sa position selon L’Équipe et serait prêt à aller voir ailleurs. Annoncée comme étant la potentielle destination de Paredes, la Juventus devrait revoir ses plans à cause du refus d’Adrien Rabiot de rejoindre Manchester United. Pour autant, l’opération Rabiot ne tomberait pas à l’eau.

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos, en travaillant de concert avec Antero Henrique qui s’occupe notamment des ventes au PSG, aimerait boucler quelques départs. À ce jour, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Colin Dagba, Thierno Baldé, Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo ont plié bagage. Cependant, le conseiller football du PSG a du pain sur la planche alors que les départs d’Ander Herrera pour l’Athletic Bilbao, d’Idrissa Gueye pour Everton ou encore de Thilo Kehrer pour West Ham sont attendus. Qu’en est-il de Leandro Paredes, régulièrement annoncé du côté de la Juventus où il retrouverait Angel Di Maria qui a déposé ses valises à Turin cet été ?

Rabiot est borné, plus qu’un départ en prêt pour Paredes à la Juve ?

Selon Gianluca Di Marzio, la Juventus serait embêtée par le refus d’Adrien Rabiot de rejoindre Manchester United. Comme pour Cristiano Ronaldo, l’international français refuserait d’évoluer dans un club qui n’est pas engagé pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Pour autant, d’après le journaliste de Sky Sport , le départ de Leandro Paredes ne serait pas totalement compromis pour la Juventus, bien que les deux dossiers soient liés. Si jamais le PSG venait à accepter de simplement prêter le milieu de terrain argentin à la Juventus, cette opération pourrait avoir lieu.

Mercato - PSG : L'opération dégraissage plombée par Antero Henrique ? https://t.co/HORTS2adIw pic.twitter.com/r7TjQPWxGn — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le départ de Paredes compliqué par la fin des négociations entre Rabiot et Manchester United

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a confirmé la tendance quant à l’opération Adrien Rabiot. Le milieu de terrain et son entourage réclameraient des chiffres trop importants aux yeux de Manchester United sur la question du salaire. Ce qui aurait engendré l’arrêt des négociations. Les demandes de sa mère Véronique, qui est aussi sa représentante, seraient même qualifiées d’obscènes par le club anglais selon Sky Sport. Contrairement à la Gazzetta qui a fait savoir ce mercredi que les discussions n’étaient pas rompues pour autant, Sky fait part d’un tout autre point de vue en affirmant que les deux parties ne pouvaient plus faire machine arrière à ce stade et donc que le transfert de Rabiot à Manchester United tombait donc à l’eau.

Tout ne serait pas pour autant perdu pour Leandro Paredes à la Juventus