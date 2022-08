Foot - Mercato - PSG

Campos reçoit un terrible signal pour cet indésirable

Publié le 18 août 2022 à 08h45 par Axel Cornic

Concentré sur les ventes, Luis Campos vient de boucler le départ de Thilo Kehrer vers West Ham et semble vouloir poursuivre son travail avec Leandro Paredes, Keylor Navas ou encore Abdou Diallo. Pour ce dernier, les choses semblent toutefois s’être compliquées.

Avec la défense à trois au PSG, les places sont comptées et Abdou Diallo ne semble pas vraiment rentrer dans les plans de Christophe Galtier. Il est en effet l’un des premiers noms cités sur le départ en ce mercato et ces dernières semaines son nom a surtout été lié à l’AC Milan, où l’on cherche toujours le successeur de l’ancien capitaine Alessio Romagnoli.

PSG : Neymar, Mbappé… Le meilleur sur penalty, c’est Sergio Ramos https://t.co/3Aca6aKYAz pic.twitter.com/Ln2mhImuNy — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Diallo toujours en instance de départ

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , on apprend que les Milanais souhaiteraient décrocher un prêt du défenseur de 26 ans. Une formule qui ne semble pas vraiment séduire Luis Campos et le PSG, puisqu’ils voudraient plutôt boucler un transfert sec, qui plus est sans contribuer au salaire de Diallo.

Mais Milan pourrait passer son tour