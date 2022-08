Foot - Mercato

Un feuilleton du mercato touche à sa fin pour Barcelone et le PSG

Publié le 18 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Son nom fuse dans les médias ces derniers temps. Au point où le principal intéressé ait dû prendre la parole par le biais d’une interview afin de calmer le jeu. Et alors que le PSG est intéressé par le profil du milieu offensif de Manchester City, au même titre que le FC Barcelone, Bernardo Silva devrait rester au moins une saison supplémentaire chez le champion d’Angleterre.

Bernardo Silva dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 à Manchester City. Néanmoins, et notamment en raison de la crise sanitaire qui a chamboulé ses allers-retours au Portugal pour voir sa famille, Silva a avoué à plusieurs reprises ces derniers temps avoir songé à quitter City et notamment à l’été 2021, moment où le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait coché son nom pour un éventuel recrutement, en vain en raison de la situation financière dans laquelle se trouvait le club culé. Le Barça serait de retour dans cette opération alors que Luis Campos, conseiller football du PSG, rêve de faire venir Silva au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier.

Bernardo Silva a calmé le jeu concernant les rumeurs de transferts…

Au coeur des plus folles rumeurs pour son avenir, d’un accord déjà trouvé pour un contrat de quatre ans avec le FC Barcelone selon SPORT à une visite déjà programmée par sa famille à Barcelone pour y trouver son nouveau logement d’après le journaliste Gerard Romero, Bernardo Silva a pris la décision de prendre la parole la semaine dernière pour ESPN afin de mettre les choses au clair sur sa situation. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui se passe ».

…mais a songé à quitter Manchester City pour Barcelone

Mercredi, The Athletic a fait un point sur le feuilleton Bernardo Silva. D’après les informations divulguées par le média britannique, le Portugais aurait pris en considération un transfert pour le FC Barcelone, que ce soit cet été ou en 2021. Cependant, le vent aurait à présent tourné et Silva ne songerait plus à plier bagage désormais.

Silva est impliqué à City, les dirigeants ne ferment pas la porte à une prolongation