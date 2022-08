Foot - Mercato - PSG

Ce rêve de Campos va se jouer dans le temps additionnel du mercato

Publié le 17 août 2022 à 13h45 par Thomas Bourseau

Partira, ne partira pas, Bernardo Silva semble avoir un pied dedans, à savoir à Manchester City, et l’autre dehors, au FC Barcelone. Bien que le PSG ait des vues sur le Portugais, le Barça serait prioritaire sur ce dossier aux yeux du joueur. Un transfert de dernière minute ne serait d’ailleurs pas une éventualité à exclure à ce jour selon la presse britannique.

Bernardo Silva ne va pas s’en aller en guerre. Bien qu’il se soit en coulisse montré emballé par un éventuel nouveau challenge ailleurs qu’à Manchester City, et plus particulièrement au FC Barcelone, le Portugais affirmait la semaine dernière à ESPN être « heureux » chez les Skyblues . De quoi enterrer les espoirs du FC Barcelone et de mettre un terme au rêve de Luis Campos, révélé par le10sport.com, de le voir arborer la tunique du PSG ?

Bernardo Silva se focalise désormais sur City, mais…

Il se pourrait bien que le feuilleton Bernardo Silva touche à sa fin. D’après les informations de The Athletic, le milieu offensif de Manchester City aurait pris la décision, et ce bien qu’il ait été en faveur d’un départ encore récemment, de se focaliser sur Manchester City pour au moins la saison à venir. Le média britannique a en effet souligné que Silva aurait soumis une requête à Manchester City, de le laisser partir en cas de bonne offre du FC Barcelone.

Bernardo Silva is ready to commit his immediate future to Manchester City and abandon any thoughts of a transfer to Barcelona for this season at least, reveals @OliverKay #MCFC #FCBhttps://t.co/dAChEXaiVG — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 17, 2022

…il peut espérer un transfert jusqu’aux derniers moments du mercato