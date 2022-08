Foot - Mercato

Voilà le record que peut exploser un ancien de l’ASSE

Publié le 17 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Recruté par Leicester pour 40M€ en 2020, Wesley Fofana a confirmé son talent et n'a cessé de monter en puissance au point d'intéresser plusieurs clubs et notamment Chelsea. Les Blues sont prêts à tout pour recruter l'ancien joueurs de l'ASSE mais les Foxes, très gourmands, rêvent de faire de Wesley Fofana le défenseur le plus cher de l'histoire. Pour cela, il faudra faire mieux que les 87M€ débourser par Manchester United pour Harry Maguire. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs de retrouver les 5 défenseurs centraux les plus chers de l'histoire.

5) Ruben Dias - 2020 - 68M€

Depuis l'arrivée de Pep Guardiola, Manchester City a multiplié les investissements importants pour renforcer son secteur défensifs. John Stones (55M€), Aymeric Laporte (65M€) ou encore Nathan Aké (45M€) font d'ailleurs tous partie des 15 axiaux les plus chers de l'histoire. Néanmoins, c'est en 2020 que le technicien espagnol réclamera son défenseur le plus cher à savoir Ruben Dias. Alors âgé de 23 ans, le Portugais débarque en provenance de Benfica pour 68M€. Et contrairement à de nombreuses recrues défensives de Manchester City, Ruben Dias s'est imposé comme le patron de l'arrière garde de Pep Guardiola.

4) Lucas Hernandez - 2019 - 80M€

Peu habitué aux dépenses importantes sur le marché des transferts, le Bayern Munich va pourtant aller à l'encontre de ses principes en 2019 pour un champion du monde 2018 : Lucas Hernandez. Titulaire indiscutable en équipe de France où il s'était imposé comme l'un des cadres de Didier Deschamps avant la Coupe du monde en Russie, le natif de Marseille est également un pion indispensable de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid qui ne compte donc pas céder son polyvalent défenseur, aussi à l'aise dans l'axe que dans le couloir gauche. Mais il dispose d'une clause libératoire fixée à 80M€ que le Bayern Munich n'hésitera pas à lever.

3) Virgil Van Dijk - 2018 - 84,65M€

En pleine ascension après des années difficiles, Liverpool renaît sous les ordres de Jürgen Klopp. Néanmoins, afin de confirmer ce retour au premier plan, le technicien allemand souhaite attirer un patron pour sa défense. En janvier 2018, les Reds décident ainsi de lâcher près de 85M€ pour recruter Virgil Van Dijk, qui devient à cette époque le défenseur central le plus cher de l'histoire, et d'assez loin. Une opération qui intrigue puisque le défenseur néerlandais, qui débarque en provenance de Southampton, n'a pas d'expérience sur la scène européenne. Mais les doutes seront très rapidement dissipés puis Virgil Van Dijk va s'imposer comme l'un des tous meilleurs défenseurs du monde.

2) Matthijs de Ligt - 2019 - 85,5M€

Lors de la saison 2018-2019, l'Ajax Amsterdam sera la grande sensation sur la scène européenne puisque le club hollandais atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Et trois joueurs crèvent l'écran. Frenkie De Jong rejoindra le FC Barcelone après un transfert acté dès le mois de janvier, tandis que Donny Van De Beek filera à Manchester United. Mais le plus gros dossier concernera Matthijs De Ligt. L'international néerlandais s'engagera ainsi avec la Juventus pour 85,5M€ malgré l'intérêt insistant du PSG. Néanmoins, il ne s'imposera pas à la Juventus et signera en 2022 à le Bayern Munich pour 67M€ ce qui en fait... le sixième défenseur central le plus cher de l'histoire.

1) Harry Maguire - 2019 - 87M€