OM : L’OM lâche une grande annonce pour le mercato de Caleta-Car

Publié le 16 août 2022 à 09h30 par Thibault Morlain

Le cas Duje Caleta-Car n’est toujours pas réglé du côté de l’OM. Lors de ce marché des transferts, le club phocéen espère se séparer du Croate, mais les prétendants ne se bousculent pour le défenseur central de Tudor. Pablo Longoria s’expose alors à un risque : voir Caleta-Car partir libre en 2023. Un scénario que l’OM veut éviter et chez les Phocéens, on a confirmé la tendance concernant une possible prolongation de contrat.

A l’OM, ça devrait encore bouger d’ici le 31 août, notamment en ce qui concerne les départs au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Et les regards se tournent notamment vers Duje Caleta-Car, clairement pas dans les plans des Phocéens pour cette saison. De plus, le Croate n’a plus qu’un an de contrat, c’est donc maintenant ou jamais pour le vendre et espérer ainsi récupérer de l’argent. Problème, se séparer de Caleta-Car semble plus dur à dire qu’à faire étant donné que le joueur de l’OM ne voudrait pas forcément partir et que les clubs intéressés seraient rares.

Longoria et le cas Caleta-Car

Le feuilleton Duje Caleta-Car n’en finit donc plus de faire parler à l’OM. Et dernièrement, en marge de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria avait clairement annoncé la couleur concernant le défenseur central croate. « La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club », avait alors lâché Longoria.

« Duje recevra une proposition de prolongation d'un an au 1er septembre »

L’OM ne veut donc pas d’un joueur en fin de contrat, ce qui est le cas avec Duje Caleta-Car. Par conséquent, si le Croate venait à rester, les Phocéens devraient agir en conséquence. Ainsi, ces derniers jours, il a été annoncé que l’OM proposera une prolongation à Caleta-Car s’il ne partait pas. Une version confirmée ce mardi par un dirigeant marseillais. En effet, dans des propos accordés au Phocéen , celui-ci a annoncé : « Si au 31 août il n'y a pas d'offre acceptable, Duje recevra une proposition de prolongation d'un an au 1er septembre afin qu'il puisse être aussi sur le marché lors des prochains mercatos ».

« S’il refuse, il ne jouera plus avec le groupe pro »