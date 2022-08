Foot - Mercato - PSG

PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Bernardo Silva

Publié le 17 août 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Le cas de Bernardo Silva enflamme cette fin de mercato. Aujourd’hui à Manchester City, le Portugais est annoncé au coeur d’un duel entre le PSG et le FC Barcelone. Toutefois, selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, Bernardo Silva pourrait…. finalement prolonger chez les Citizens. Une version qu’on ne partage pas forcément du côté de l’Espagne.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, au PSG, Luis Campos rêve de Bernardo Silva. En parallèle, le FC Barcelone est également plus intéressé que jamais par le joueur de Manchester City. Mais quid de la position des Citizens ? Dernièrement, il était expliqué que les Anglais se montreraient intransigeants et finalement, ce mercredi, The Athletic a lâché une bombe, assurant que Bernardo Silva était pleinement concentré sur Manchester City, au point même d’envisager une prolongation de contrat.

« Il veut toujours venir »

Dans la foulée de cette information en provenance d’Angleterre, Gerard Romero a tenu à calmer les choses concernant Bernardo Silva et redonner un peu d’espoir aux fans du FC Barcelone. Sur son live Twitch, le journaliste espagnol a expliqué à propos du joueur de Manchester City : « Calme avec Bernardo, il veut toujours venir et rien n'a changé ».

Tout est encore possible pour Bernardo Silva